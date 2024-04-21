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12:48, 21 апреля 2024Мир

Премьер Японии сделал подношение в храм-символ милитаризма

NHK: премьер Японии Кисида сделал подношение в храм Ясукуни в честь праздника

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который считается символом японского милитаризма. Об этом сообщает телеканал NHK.

От имени премьер-министра в храм было направлено ритуальное подношение в виде дерева сакаки в горшке, украшенном двумя красными лентами и надписью: «От премьер-министра Фумио Кисиды». Премьер-министр сделал подношение в честь весенних храмовых праздников, которые начались 21 апреля и продлятся три дня в этом году.

Традиционно такое подношение представляет собой два небольших постамента с лентами пяти цветов, которые венчает веточка клейеры японской. На правом украшении всегда находится ритуальное зеркало и символическое украшение магатама, а на левом — меч. Эти предметы совпадают с символами императорской власти.

Отмечается, что Кисида воздержится от посещения храма. Однако министр по делам восстановления экономики Еситака Синдо посетил храм лично.

В прошлом году МИД России осудило посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Японии следует «раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории и отказаться от «опасных планов ремилитаризации».

Ранее сообщалось, что южнокорейские активисты захотели вырубить все японские сакуры и заменить их на корейский сорт вишневого дерева из-за борьбы с колониализмом. Общественные споры Южной Кореи вызывает широкая распространенность в стране японского сорта сакуры, которая называется ёсино, или токийская вишня.

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      Алиса Удовик
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