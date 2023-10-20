МИД России осудил посещение японскими политиками храма Ясукуни

МИД России осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни

МИД России решительно осуждает посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«16-18 октября состоялось очередное массовое паломничество японского политистеблишмента, включая действующих членов кабинета министров и депутатов парламента, в синтоистский храм Ясукуни — одиозный символ японского милитаризма, где, как известно, почитаются в том числе военные преступники класса "А". (...) Решительно осуждаем данную акцию. Она в очередной раз наглядно демонстрирует деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию», — отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что Японии следует «раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории и отказаться от «опасных планов ремилитаризации».

Заявление Захаровой послужило реакцией на посещение храма на прошлой неделе новым министром экономики страны Ясутоси Нисимурой. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не посещал храм, однако направил туда ритуальное подношение.

Ранее Захарова рассказала, что сравнение России и ХАМАС в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является проявлением нацизма и ксенофобии.