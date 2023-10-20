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19:16, 20 октября 2023Мир

МИД России осудил посещение японскими политиками храма Ясукуни

МИД России осудил посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни
Ясутоси Нисимура

Ясутоси Нисимура. Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

МИД России решительно осуждает посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте министерства.

«16-18 октября состоялось очередное массовое паломничество японского политистеблишмента, включая действующих членов кабинета министров и депутатов парламента, в синтоистский храм Ясукуни — одиозный символ японского милитаризма, где, как известно, почитаются в том числе военные преступники класса "А". (...) Решительно осуждаем данную акцию. Она в очередной раз наглядно демонстрирует деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию», — отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что Японии следует «раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц» своей истории и отказаться от «опасных планов ремилитаризации».

Заявление Захаровой послужило реакцией на посещение храма на прошлой неделе новым министром экономики страны Ясутоси Нисимурой. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не посещал храм, однако направил туда ритуальное подношение.

Ранее Захарова рассказала, что сравнение России и ХАМАС в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является проявлением нацизма и ксенофобии.

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      Максим Габриелян
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