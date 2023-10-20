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15:05, 20 октября 2023Мир

Захарова обвинила главу Еврокомиссии в нацизме за сравнение России с ХАМАС

Захарова: заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен является проявлением нацизма

Фото: Florion Goga / Reuters

Сравнение России и ХАМАС в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является проявлением нацизма и ксенофобии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — написала дипломат.

По словам Захаровой, фон дер Ляйен отпускает такие заявления, потому что «из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику президента России Владимира Путина и действия радикального палестинского движения ХАМАС, неприемлемы.

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      Виктория Кондратьева
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