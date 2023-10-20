В Кремле раскритиковали Байдена за сравнение действий Путина и ХАМАС

Песков назвал неприемлемыми слова Байдена о схожести действий Путина и ХАМАС

Слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику президента России Владимира Путина и действия радикального палестинского движения ХАМАС, неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Байден призвал к финансированию как Израиля, так и Украины, заявив, что обе страны борются с врагами, которые хотят полностью уничтожить их. «Хамас и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно — они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию», — сказал президент.

Ранее американский лидер назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его словам, поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды в будущем.