NYT: корейцы захотели вырубить все японские сакуры из-за борьбы с колониализмом

Южнокорейские активисты захотели вырубить все японские сакуры и заменить их на корейский сорт вишневого дерева из-за борьбы с колониализмом. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Это японские деревья, которые растут здесь, на земле наших предков. (...) Было бы здорово, если бы люди во всем мире могли наслаждаться и корейскими, и японскими деревьями. Но сейчас ситуация односторонняя», — приводит издание слова Шин Джун Хвана бывшего директора национального дендрария Южной Кореи, являющегося одним из лидеров инициативы.

Общественные споры Южной Кореи вызывает широкая распространенность в стране японского сорта сакуры, которая называется Есино, или токийская вишня. На момент установления в XVII веке в Японии сегуната Токугава данный сорт вишни был национализирован и стал продвигаться как один из символов национальной идентичности страны. В XX первой половине XX века японские пропагандисты сделали данный сорт одним из образов милитаризма Японии, сравнивая падающие лепестки сакуры с падшими в сражениях воинами.

В период японского колониального правления с 1910 по 1945 год сорт Есино активно засаживался в Корее с целью прививания «культурной изысканности» корейцам. Данная мера являлась частью более масштабной политики ассимиляции корейцев, которую проводили колониальные власти Японии.

После образования Южной Кореи деревня токийской вишни несколько вырубались. Однако по сей день японский сорт дерева присутствует в целом ряде мест, являющихся важными для корейской истории. В частности, деревьями Есино усажены деревья в древней столице Кореи Кенджу, набережная возле здания Национального собрания (парламента) Южной Кореи, а также в восточном портовом районе Чинхэ, где каждую весну проводится фестиваль в память Ли Сун Сине — корейском адмирале, который участвовал в отражении японского вторжения в конце XVI века.

Ранее Южная Корея заявила, что хочет изменить концепцию объединения с КНДР впервые за последние 30 лет. Предполагается, что Сеул захотел внести в текст концепции положение о возможности объединения Корейского полуострова «на основе либеральной демократии» и планирует представить новый документ 15 августа в честь 30-й годовщины действующего документа.