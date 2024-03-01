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19:55, 1 марта 2024Мир

Южная Корея захотела впервые за 30 лет изменить концепцию объединения с КНДР

Yonhap: Южная Корея хочет изменить концепцию объединения с КНДР

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея заявила, что хочет изменить концепцию объединения с КНДР впервые за последние 30 лет. Об этом информирует агентство Yonhap.

Сообщается, что Сеул захотел внести в текст концепции положение о возможности объединения Корейского полуострова «на основе либеральной демократии» и планирует представить новый документ 15 августа в честь 30-й годовщины действующего документа.

«План объединения на основе национального сообщества был официальным для нашего правительства, но он не учитывает философию либеральной демократии, на которую мы ориентируемся», — отметили в администрации южнокорейского президента.

16 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внес предложение убрать из конституции страны пункт о мирном объединении с Южной Кореей.

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      Лина Пивоварова
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