В Германии предрекли скорую разработку Ираном ядерного оружия

Bild: Иран может создать ядерное оружие в ближайшие недели

Разработка иранского ядерного оружия может завершиться в ближайшие недели, предрекла немецкая газета Bild со ссылкой на европейских экспертов.

По словам директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульриха Шли, Тегеран вплотную приблизился к возможности создавать ядерное оружие. По его словам, в этом вопросе счет идет на недели.

Шли подчеркнул, что оружие может быть необходимо Ирану не для нападения, а для гарантии собственной безопасности.

«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — подчеркнула эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в израильском Институте по изучению национальной безопасности.

Ранее Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки незаметно разместили ракеты, способные наносить ущерб электронике ядерных объектов Ирана и выводить их из строя. Подчеркивается, что эти ракеты не несут угрозы для мирного населения.