Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 21 апреля 2024Мир

В Германии предрекли скорую разработку Ираном ядерного оружия

Bild: Иран может создать ядерное оружие в ближайшие недели

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Разработка иранского ядерного оружия может завершиться в ближайшие недели, предрекла немецкая газета Bild со ссылкой на европейских экспертов.

По словам директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульриха Шли, Тегеран вплотную приблизился к возможности создавать ядерное оружие. По его словам, в этом вопросе счет идет на недели.

Шли подчеркнул, что оружие может быть необходимо Ирану не для нападения, а для гарантии собственной безопасности.

«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — подчеркнула эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в израильском Институте по изучению национальной безопасности.

Ранее Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки незаметно разместили ракеты, способные наносить ущерб электронике ядерных объектов Ирана и выводить их из строя. Подчеркивается, что эти ракеты не несут угрозы для мирного населения.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

      Американский миллиардер предрек Украине неизбежный крах

      Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

      В Конгрессе США раскритиковали решение о передачи помощи Украине

      В Германии предрекли скорую разработку Ираном ядерного оружия

      Военкоры сообщили о взятии российскими войсками населенного пункта в ДНР

      В небе над Брянской областью сбили два беспилотника

      Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал

      Стали известны подробности голосования по пакету помощи Украине

      Белгородской области выделили более двух миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше