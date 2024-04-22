Раскрыты подробности о подозреваемом в нападении на полицейских в КЧР

Подозреваемый в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии был судим

Подозреваемый в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии (КЧР) был судим за участие в банде боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчине 36 лет. Он уроженец поселка Правокубанский. Его задержали в 2011 году за хранение взрывчатки, продажу холодного оружия и участие в радикальной группировке.

Ранее стало известно, что силовики начали поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в Карачаевске, который произошел ночью 22 апреля. По предварительной информации, мужчины могут скрываться на серебристой LADA Granta. По факту нападения следователи завели уголовное дело.