Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:28, 22 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о подозреваемом в нападении на полицейских в КЧР

Подозреваемый в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии был судим

Фото: СУ СКР по КЧР

Подозреваемый в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии (КЧР) был судим за участие в банде боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчине 36 лет. Он уроженец поселка Правокубанский. Его задержали в 2011 году за хранение взрывчатки, продажу холодного оружия и участие в радикальной группировке.

Ранее стало известно, что силовики начали поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в Карачаевске, который произошел ночью 22 апреля. По предварительной информации, мужчины могут скрываться на серебристой LADA Granta. По факту нападения следователи завели уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждет серьезное обострение на фронтах». В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

      Украинский пленный пожаловался на трудности в ВСУ

      В Москве няню коррекционного детсада обвинили в избиении шестилетнего ребенка

      23 россиянина уплыли в открытое море на отколовшейся льдине ради улова

      Сестры Кардашьян снялись в бикини на отдыхе

      Женщина похитила 11-летнюю девочку в попытке сделать ее идеальной женой для сына

      В Эквадоре главу тюрьмы ликвидировали в день референдума по борьбе с криминалом

      Врач подсказала простые средства для предотвращения дряблости кожи

      На Украине заявили невозможности американской помощи остановить Россию

      Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше