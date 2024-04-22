В украинском отеле женщине не разрешили говорить на русском языке

В отеле Ивано-Франковской области женщине не разрешили говорить на русском

Постоялица отеля в Ивано-Франковской области возмутилась, что персонал потребовал от нее общаться на украинском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Женщине указали на табличку с требованием говорить по-украински. В ответ постоялица сослалась на статью 10 Конституции Украины, согласно которой гарантируется свободное использование русского языка.

Однако ей ответили, что на Украине все русское должно быть «вражеским».

Когда постоялица покинула здание, сотрудница отеля вышла провожать ее с украинским флагом.

Ранее стало известно, что на Украине почти полностью уберут русский язык из телеэфира. 17 июля вступит в силу закон «О медиа», ужесточающий требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Начиная с этого дня использовать русский можно будет лишь в «устойчивых выражениях, коротких фразах и отдельных словах».