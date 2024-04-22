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14:05, 22 апреля 2024Мир

Встречи Трампа с иностранными лидерами вызвали сильное раздражение у Байдена

Axios: администрация Байдена злится из-за встреч Трампа с иностранными лидерами
Дональд Трамп и Анджей Дуда

Дональд Трамп и Анджей Дуда. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Встречи бывшего президента США Дональда Трампа с лидерами иностранных государств вызывают сильное раздражение в администрации американского главы Джо Байдена. Об этом сообщает Axios.

Как отмечает издание, недавняя встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем особенно разозлила команду Байдена. «Это показало сложную политическую ситуацию, поскольку Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, нетерпеливо пытается показать международным лидерам, что он вернулся», — говорится в публикации.

Кандидаты в президенты США нередко посещают иностранных лидеров, чтобы попытаться продемонстрировать свои способности к внешнеполитической коммуникации. Недавно Трамп также встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также ужинал с президентом Польши Анджеем Дудой в Trump Tower. Кроме того, экс-лидер США разговаривал с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и проводил встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Ранее Трамп назвал Байдена нечестным и пригрозил лишить его неприкосновенности. По его словам, без президентской неприкосновенности президент не сможет нормально функционировать.

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      Виктория Кондратьева
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