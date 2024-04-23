Обнаружено значительное ослабление магнитного поля Земли

Магнитное поле Земли значительно ослабло 41 тысячу лет назад

Ученые Немецкого исследовательского центра геонаук в Постдаме обнаружили, что 41 тысячу лет назад магнитное поле Земли настолько ослабло, что атмосферу планеты пронизывали опасные космические лучи. Свои выводы исследователи представили на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук.

Известно, что магнитное поле, защищающее Землю от космического излучения и ионизированной солнечной плазмы, колеблется, отклоняясь от истинного географического севера, а также переворачивается. Во время инверсии, когда северный и южный магнитные полюса меняются местами, происходит ослабление интенсивности магнитного поля. Однако также существуют короткие периоды отклонения и ослабления поля, когда появляются несколько магнитных полюсов.

Одно из таких кратковременных изменений, называемое событием Лашамп, произошло 41 тысячу лет назад в конце последней ледниковой эпохи. Напряженность поля снизилась, в результате чего поверхность Земли подверглась бомбардировке космических лучей, что было зафиксировано по изменениям в содержании космогенных радионуклидов в кернах льда и морских отложениях.

Ученые обнаружили, что средняя скорость образования радионуклида бериллия-10 во время события Лашампа была в два раза выше нынешней, что подразумевает очень низкую напряженность магнитного поля. Реконструкция, построенная с использованием данных по изотопам и палеомагнитных данных, показала, что магнитосфера Земли сжималась, значительно ослабляя защиту планеты против космического излучения.