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01:35, 23 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о «расставленных точках» в договоренностях по ATACMS

Зеленский: на переговорах с США «расставлены все точки» о поставках ATACMS

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На переговорах Киева с Вашингтоном «расставлены все точки» по вопросу поставок дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодняшний результат — в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый пакет помощи Киеву от США будет включать бронетехнику.

20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112. Предполагается, что Сенат одобрит законопроект во вторник, 23 апреля, после чего документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

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      Марина Совина
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