Появились подробности нового пакета помощи Украине от США

Politico: новый пакет помощи Киеву от США будет включать бронетехнику

Новый пакет помощи Киеву от США будет включать бронетехнику, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что пакет будет «больше обычного». В него, в частности, войдут дополнительные боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобили Humvee и бронетранспортеры M113.

В настоящее время Пентагон занимается согласованием нового пакета мер военной поддержки.

Предполагается, что Сенат одобрит законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов во вторник, 23 апреля, после чего документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.