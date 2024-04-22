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23:51, 22 апреля 2024Мир

Появились подробности нового пакета помощи Украине от США

Politico: новый пакет помощи Киеву от США будет включать бронетехнику

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Новый пакет помощи Киеву от США будет включать бронетехнику, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что пакет будет «больше обычного». В него, в частности, войдут дополнительные боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобили Humvee и бронетранспортеры M113.

В настоящее время Пентагон занимается согласованием нового пакета мер военной поддержки.

Предполагается, что Сенат одобрит законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов во вторник, 23 апреля, после чего документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.

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      Марина Совина
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