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00:12, 25 апреля 2024Россия

25 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Jon Flobrant / Unsplash

25 апреля 2024 года жители России отмечают День дочери, по всему миру празднуют День ДНК, а также День борьбы с малярией. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 25 апреля, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей отмечает день рождения.

Праздники в России

День дочери

Неофициальный праздник, посвященный дочерям, ежегодно отмечают в России 25 апреля. Также есть Всемирный день дочерей, который ежегодно отмечается 12 января. В любом случае, День дочери — отличный повод поздравить близкого человека и напомнить своему ребенку о том, как много он значит в жизни родителей.

Также у праздника есть важная социальная миссия — привлечь внимание общественности к проблемам девочек-подростков и напомнить представителям разных культур о том, что дочь и вообще любая девочка, — важный член семьи и общества, который имеет право быть услышанным.

Фото: Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 25 апреля

  • День чувашского языка;
  • День чеченского языка.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы против малярии

Праздник отмечается с 2007 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его цель — напомнить людям о том, как важно мобилизовать все необходимые ресурсы, в том числе принять политические меры, для борьбы с опасным заболеванием.

Малярия — излечимое инфекционное заболевание, которое передается некоторыми видами комаров. В числе симптомов: лихорадка, озноб, головная боль, судороги и затрудненное дыхание. По оценкам ученых, с 2020 по 2022 год от малярии умирало более 600 тысяч человек ежегодно. Больше половины смертей приходится на Нигерию, Конго, Нигер и Танзанию.

Девочка учится под антимоскитной сеткой в Индии для защиты от малярийных комаров

Девочка учится под антимоскитной сеткой в Индии для защиты от малярийных комаров

Фото: Soumyabrata Roy / NurPhoto / Getty Images

День ДНК

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышли три статьи, посвященные изучению ДНК — молекулярной структуры, которая содержит генетическую информацию живых организмов.

Дезоксирибонуклеиновую кислоту открыл швейцарский врач Фридрих Мишер еще в 1869 году. Но именно в 1953-м ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик с коллегами установили, что молекула ДНК представляет собой двойную спираль из полинуклеотидных цепей.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 апреля

  • Международный день делегата;
  • Всемирный день пингвинов;
  • День освобождения от фашизма в Италии;
  • День свободы в Португалии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Василия Парийского

Епископ Василий Парийский жил в VIII веке в городе Парий (ныне деревня Кемер, район Бига, Турция). Когда начала распространяться ересь иконоборцев, Василий решительно выступил против их учения и отказался пускать еретиков в свою епархию. Верующие почитают его как пример стойкости и духовной силы: несмотря на гонения, нищету и голод, Василий всегда был верен своим убеждениям.

Руины города Парий

Руины города Парий

Фото: Suleyman Alkan / Shutterstock / Fotodom

В народном календаре день памяти святого был известен как Василий Парильщик. На Руси считалось, что в этот день «весна землю парит»

Какие еще церковные праздники отмечают 25 апреля

  • День памяти Муромской и Белыничской икон Божией Матери;
  • День памяти преподобной девы Анфусы Омонийской;
  • День памяти священномученика Зинона, епископа Вероны.

Приметы на 25 апреля

  • Заяц перебежит дорогу — будет неудачный день;
  • Много паутины — лето будет жарким;
  • Идет дождь — такая же погода будет в начале мая;
  • Верба цветет к теплому лету, а если распушилась ива — значит, конец холодам.

Кто родился 25 апреля

Аль Пачино

Американскому актеру Аль Пачино 25 апреля исполняется 84 года. Наибольшую известность ему принесли роли гангстеров — Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец» и Тони Монтаны в фильме «Лицо со шрамом». Также широкой публике он известен по роли слепого полковника в картине «Запах женщины».

Владимир Жириновский (1946-2022)

В 2024 году российскому политику и лидеру партии ЛДПР исполнилось бы 78 лет. Владимир Жириновский запомнился экспрессивной манерой выступлений и хлесткими, зачастую скандальными высказываниями, которые уходили «в народ». Сегодня считается, что политик во многом предсказал актуальные события в России, на Украине, Ближнем Востоке и в США.

При рождении политик получил фамилию Эйдельштейн, принадлежавшую биологическому отцу, с которым Владимир Вольфович знаком не был. С наступлением совершеннолетия он взял девичью фамилию матери и стал Жириновским

Кто еще родился 25 апреля

  • Юрий Яковлев (1928-2013) — советский актер;
  • Владислав Третьяк (72 года) — советский хоккеист и тренер;
  • Рене Зеллвегер (55 лет) — американская актриса;
  • Семен Буденный (1883-1973) — советский военачальник, маршал Советского Союза.

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      Дарья Сидорова
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