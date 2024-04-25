Названа личная выгода Трампа в оказании помощи Украине

Американист Журавлева: Трампу нужна помощь Украине для избрания президентом

Экс-президенту США Дональду Трампу нужна была помощь Украине для возможности избраться президентом на выборах в ноябре этого года. Об этом рассказала политолог, руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Лентой.ру».

Трамп принял то, что уже и так происходит, потому что ему надо избираться. Те, кто против помощи, его не изберут, поэтому нужно выйти на более широкую поддержку. Это тот электорат, который на сегодняшний день считает, что США должны помогать Украине. Трампу на самом деле выгодно то, что этот закон прошел и помощь была одобрена Виктория Журавлева Руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Кроме того, эксперт добавила, что решение одобрить помощь стало «большим плюсом в копилку самой Республиканской партии, потому что она проявила хоть как-то свою эффективность».

«Для Трампа это тоже плюс, потому что он представляет республиканцев на сегодняшний момент. Вряд он ли он был тем, кто действительно лоббировал и проталкивал законопроект, но он ему на пользу», — резюмировала американист.

12 апреля Трамп дал совместную пресс-конференцию со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где допустил оказание помощи Украине займами. Предполагается, что это упрочило позиции спикера и позволило начать обсуждение законопроекта о поддержке американских Киева.