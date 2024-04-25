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09:40, 25 апреля 2024Спорт

В России заявили об обиде из-за действий WADA

Глава РУСАДА Логинова заявила об обиде из-за действий WADA по отношению к России
Вероника Логинова

Вероника Логинова. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила об обиде из-за действий Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к стране. Ее слова приводит ТАСС.

Логинова заявила, что сотрудников задевают обидные для российской антидопинговой системы заявления главы WADA Витольда Баньки. Она обратила внимание на то, что важную работу проводит небольшой штат сотрудников с небольшими зарплатами.

19 апреля стало известно, что Россия не выплатила обязательные взносы WADA в 2023 году. Сумма составляет 1,267 миллиона долларов.

22 сентября прошлого года в WADA заявили, что РУСАДА не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

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      Анастасия Борисова
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