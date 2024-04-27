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13:16, 27 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена защищающая от рака редкая мутация

Med: редкая мутация защитила людей от рака

Фото: Courtesy Jaime Guevara-Aguirre and Valter Longo

Ученые Университета Южной Калифорнии и Университета Сан-Франциско обнаружили, что редкая мутация, способствующая долголетию, также может защитить людей от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований опубликованы в журнале Med.

Мутация вызывает заболевание, известное как дефицит рецептора гормона роста (GHRD), также называемым синдромом Ларона. Оно характеризуется нарушением способности организма использовать собственный гормон роста и приводит к задержке роста. Однако у мышей мутация была связана с рекордным увеличением продолжительности жизни на 40 процентов и снижением риска развития различных возрастных заболеваний.

Среди людей GHRD обнаружен всего у 400-500 человек во всем мире, в том числе у группы эквадорцев, чьи предки бежали из Испании во время инквизиции более трех столетий назад. Исследователи провели два этапа измерений в Лос-Анджелесе и Эквадоре с участием в общей сложности 51 человека, из которых у 24 был диагностирован GHRD, а 27 родственников без GHRD служили контрольной группой.

Хотя синдром GHRD/Ларона замедляет рост и повышает риск ожирения, он снижает риск некоторых возрастных заболеваний, в том числе рака и диабета второго типа. У пациентов также был более здоровый мозг и лучшие результаты в тестах на познавательные способности и память.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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