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09:54, 27 апреля 2024Наука и техника

США потратят миллиарды долларов на новый самолет «Судного дня»

Reuters: США заключили контракт на $13 млрд на разработку самолета «Судного дня»
СюжетВзрывы в США:

Фото: Tom Brenner / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника Boeing E-4B, известного как самолет «Судного дня». Об этом сообщает Reuters.

Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых закончится в начале 2030-х годов, передает агентство слова представителя ВВС. Работы будут проводиться в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, будут завершены в 2036 году.

Уточняется, что самолет среди прочего будет иметь реактивный двигатель, усиленный и модифицированный в соответствии с военными требованиями.

Reuters отмечает, что используемый сейчас Boeing E-4B (модификация гражданского пассажирского Boeing 747-200) обычно используется для перевозки министра обороны США, но при этом спроектирован как мобильный командный пункт, способный противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет передавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране. E-4B также можно дозаправить в воздухе.

В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере один из которых постоянно находится в боевой готовности. Указывается, что их становится все труднее и дороже обслуживать.

Год назад сообщалось, что крупнейшие американские военно-промышленные корпорации Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для того, чтобы принять участие в тендере на создание нового «самолета Судного дня».

Основой для создания нового самолета должен послужить Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Системы связи для E-XX предоставит Raytheon. Компания Northrop займется интеграцией систем вооружения и управления. При этом он будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками.

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      Антон Похиляк
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