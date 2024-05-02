На польских силовиков напали на границе с Белоруссией. Одному из них разбили лицо

Погранстража Польши: на границе с Белоруссией ранены пограничник и солдат

На границе с Белоруссией неизвестный закидал камнями сотрудника Пограничной стражи Польши и солдата Войска Польского. Об этом говорится в сообщении польской Погранстражи.

Вчера, 1 мая, польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений сотрудник Погранстражи был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь польская Погранстража

Ранее пограничники Белоруссии жаловались на бесчеловечное отношение поляков к беженцам

Пограничный комитет Белоруссии ранее неоднократно жаловался на негуманное отношение польских пограничников к беженцам. Так, в марте на границе с Польшей был обнаружен мигрант без признаков жизни. Он был полностью раздет, а на теле были зафиксировали гематомы и ссадины. Он находился вблизи калитки для животных в польском заборе.

В апреле, по информации комитета, в Каменецком районе Брестской области на границе с Польшей нашли закутанного в спальный мешок гражданина Мали без сознания. Там добавили, что мужчина потерял сознание в присутствии польских силовиков и ничего не помнил до момента оказания медицинской помощи белорусскими медиками.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В свою очередь, в Польше отчитываются, что только за апрель на участке, охраняемом Подляским пограничным отрядом, было зафиксировано более 5,3 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Кроме того, ранее поляки обвинили Белоруссию в миграционном кризисе, а также построили забор на границе с республикой.

Минобороны Польши угрожало применить оружие на границе с Белоруссией

Ранее генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что по решению министра обороны Польши Мариуша Блащака на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты. На случай «тревожных событий» они вооружены и готовы к бою.

Об этом он сказал на фоне сообщений о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В польском Минобороны также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО».

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что напряжение на польско-белорусской границе нагнетается искусственно и носит политический характер.