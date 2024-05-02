Россиянам рассказали об отличиях вклада от накопительного счета

Эксперт ЦБ Арзамаскин: вклады и накопительные счета имеют разные сроки действия

В настоящее время доходность накопительных счетов сопоставима с доходностью вкладов, при этом иногда ставка по ним может быть даже выше. В то же время два финансовых инструмента имеют ряд отличий, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

Так, договор на открытие вклада заключается на определенное время, а у накопительных счетов срок действия не ограничен. При этом вносить дополнительные деньги на вклад россияне могут только в случае, если это предусмотрено условиями договора с банком. В случае с накопительным счетом сделать это, как правило, можно в любое время и на любую сумму, отметил эксперт.

Есть разница и при снятии средств, добавил Арзамаскин. Обычно банк разрешает переводить деньги с накопительного счета без ограничений, тогда как с вклада держатель может забрать лишь проценты или часть основной суммы — если это возможно по условиям договора. Если же клиент захочет забрать с депозита всю сумму, то вклад будет закрыт. Накопительный счет может оставаться открытым даже с нулевым остатком, подчеркнул специалист.

Он отметил, что повысить или понизить ставку по накопительным счетам кредитные организации могут в любой момент, предупредив об этом клиента. Для вкладов изменение ставки строго регламентировано договором с банком. Важно помнить и о минимальной сумме, необходимой для открытия вклада — для накопительных счетов таких ограничений, как правило, нет, подытожил Арзамаскин.

Ранее Центробанк сообщил, что по итогам марта 2024 года суммарные объемы денежных средств россиян в банках увеличились в сравнении с февралем на 1,9 процента, или на 900 миллиардов рублей. В регуляторе связали подобную динамику с рядом факторов, включая рост доходов россиян и высокие процентные ставки по банковским депозитам.