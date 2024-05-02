Турция отказалась передавать системы С-400 Украине

Министр обороны Гюлер: Турция не передаст ЗРК С-400 никому, в том числе Украине

Турция не передаст свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 никому, в том числе Украине. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер, сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — отметил глава турецкого оборонного ведомства в ответ на вопрос, просил ли Киев Анкару о передаче ЗРК.

Ранее Гюлер заявил, что Анкара не станет просить у кого-либо разрешения на проведение операции у своих границ. «Никто не должен забывать, что Турецкая Республика — великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам», — подчеркнул он.

10 апреля стало известно, что Турция разместит приобретенные у России ЗРК С-400 на границе с Ираком.