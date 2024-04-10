Турция разместит приобретенные у России ЗРК на границе с Ираком

Türkiye: Турция разместит приобретенные у России ЗРК С-400 на границе с Ираком

Турция разместит приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 на границе с Ираком. Об этом сообщает газета Türkiye.

По данным издания, этот процесс может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам или на следующей неделе.

Отмечается, что Анкара завершила подготовку плана проведения на севере Ирака операции по его очистке от запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и начала переброску войск. Операция может быть проведена после запланированного на 22 апреля визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не станет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ. Он подчеркнул, что, когда речь идет о безопасности страны, Анкара ничего ни с кем не согласовывает.