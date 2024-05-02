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18:21, 2 мая 2024Экономика

В российском городе начали сносить бывший дом Ельцина

В Екатеринбурге начали сносить бывший дом семьи Ельцина
Борис Ельцин

Борис Ельцин. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге начали сносить бывший дом семьи первого президента России Бориса Ельцина. Об этом стало известно изданию MK.RU.

Здание было построено в российском городе в 50-е годы XX века. Ельцин и его родные проживали в нем в период с 1960 по 1963 год. Дом состоял из двух построек, которые были соединены переходом. Одна из построек была нежилой. Сейчас эта часть снесена наполовину.

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой предложил выставить на торги унитаз Ельцина вслед за дверью от подъезда здания, в котором проживал политический деятель. Он отметил, что не сомневается в успешной продаже двери, ведь «степень дебилизации в стране достаточно высока, и ее уровень уже достиг апогея».

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      Александра Качан
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