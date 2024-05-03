Российский завод построит 300 катеров для силовых структур

Кингисеппский машзавод построит 300 катеров для российских силовых структур

Кингисеппский машзавод в ближайшие 3 года построит 300 катеров для российских силовых структур. Об этом со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

«Стоимость поставляемых катеров силами KMZ достигнет 3 миллиардов рублей», — заметил руководитель.

Соответствующие показатели директор назвал рекордными цифрами. Даниленко отметил, что все катера будет выпускать один завод.

В ноябре 2023-го руководитель сообщил агентству о планах KMZ до конца 2024 года построить 36 катеров для государственного заказчика.

В сентябре прошлого года Даниленко заявил РИА Новости, что возглавляемый им холдинг может поставить Минобороны России универсальные безэкипажные катера на базе платформы «Визир».