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18:02, 3 мая 2024Наука и техника

Российский завод построит 300 катеров для силовых структур

Кингисеппский машзавод построит 300 катеров для российских силовых структур
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кингисеппский машзавод в ближайшие 3 года построит 300 катеров для российских силовых структур. Об этом со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

«Стоимость поставляемых катеров силами KMZ достигнет 3 миллиардов рублей», — заметил руководитель.

Соответствующие показатели директор назвал рекордными цифрами. Даниленко отметил, что все катера будет выпускать один завод.

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В ноябре 2023-го руководитель сообщил агентству о планах KMZ до конца 2024 года построить 36 катеров для государственного заказчика.

В сентябре прошлого года Даниленко заявил РИА Новости, что возглавляемый им холдинг может поставить Минобороны России универсальные безэкипажные катера на базе платформы «Визир».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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