В Турции оценили ущерб от прекращения торговли с Израилем

Эрдоган: товарооборот Турции и Израиля оценивается в 9,5 миллиарда долларов

Полное прекращение торговли Турции с Израилем может привести к миллиардным потерям для обеих стран. До ввода эмбарго Анкарой товарооборот двух государств оценивался в 9,5 миллиарда долларов, заявил президент исламской республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Президент Турции счел эмбарго на торговлю с Израилем вынужденной мерой и связал решение о прекращении экономических связей с продолжающимися боевыми действиями солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Подобное развитие событий он назвал неприемлемым.

Эрдоган добавил, что в результате обстрелов со стороны военных ЦАХАЛ пострадали в общей сложности 40-45 тысяч мирных палестинцев. «Нам как мусульманам невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры», — заключил президент Турции в ходе пресс-конференции.

О полном прекращении торговых отношений между Турцией и Израилем стало известно 2 мая. Власти исламской республики решили ужесточить предыдущие торговые санкции, которые затронули в общей сложности 54 позиции промышленных товаров. Теперь под запрет попал весь израильский экспорт и импорт.

Глава Министерства торговли Турции Омер Болат заявил, что торговое эмбарго останется в силе вплоть до завершения войны в секторе Газа. Еще одним условием для возобновления экономических связей должно будет стать обеспечение израильскими военными беспрепятственной доставки в регион гуманитарных грузов для жителей Палестины.