Врачи требуют освободить педиатра Буянову. Ее обвинили в дискредитации армии и посадили в СИЗО по жалобе вдовы военного

Врачи РФ просят освободить из СИЗО обвиняемую по делу о фейках педиатра Буянову

Более 150 российских врачей выступили в поддержку педиатра из Москвы Надежды Буяновой, которая проходит обвиняемой по делу о фейках о Российской армии, и потребовали освободить ее из СИЗО. В своем письме они также просят объяснить долгое расследование.

Врачи опубликовали обращение, в котором читают о деле коллеги стихотворение. По их словам, сейчас педиатр «помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия». Врачи также отмечают, что преследование Буяновой дает молодежи сигнал, что нельзя идти в медицину и помогать людям, ведь «они могут в любой момент оговорить вас и вы пойдете в тюрьму».

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Педиатра обвиняют в том, что она назвала российского военного «законной целью для Украины»

В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вдова военного рассказала, что привела семилетнего сына на прием, а когда ребенок «начал капризничать», врач спросила, с чем это связано. Тогда мать сказала, что сын тоскует по отцу. По словам женщины, Буянова якобы ответила, что мужчина был «законной целью для Украины, и вообще, Россия виновата сама».

Сначала педиатру вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, однако впоследствии включили мотив политической ненависти. Максимальное наказание по статье может составить не пять лет колонии, а десять.

Надежда Буянова утверждает, что ее оговорили

Буянова отрицает, что произносила такие слова. Ее адвокат Оскар Черджиев между тем указывал, что суду не предоставили аудиозапись приема, однако вопрос сняло следствие. Кроме того, он заявил, что руководство медучреждения уволило его подзащитную якобы за грубое нарушение. «Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать», — отметил адвокат.

В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления Оскар Черджиев адвокат Надежды Буяновой

Изначально бывшему врачу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Далее, по версии следствия, женщина покинула Москву. Это стало основанием для ходатайства об аресте обвиняемой. Черджиев счел такие действия неоправданными. «Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала», — высказался он.

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

14 февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Российской армии и преступления против безопасности государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин называл его «законом о негодяях».

Теперь такое наказание можно получить за публичное распространение под видом достоверного сообщения заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ).

Юрист Сергей Хаустов уточнял, что конфискации будут подлежать не все имущество и деньги осужденного, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления.