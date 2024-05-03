Звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов

Фанаты звезды «Гарри Поттера» Фелтона раскритиковали его музыкальный альбом

36-летний британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, выпустил свой музыкальный альбом и был раскритикован фанатами. На это обратила внимание газета Daily Mail.

Актер поделился треком под названием hOLDing On. В песне Фелтон называет себя «просто парнем на скейтборде». «Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17», — говорится в одной из строчек композиции. Поклонники «Гарри Поттера» предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая ранее признавалась, что в подростковые годы была влюблена в актера.

«Мне нужно, чтобы тот, кто продолжает говорить Тому Фелтону, что он может петь, немедленно остановился и заставил его пойти на настоящую работу», — написал один из слушателей. «Я реально восхищаюсь тем, что ты делаешь музыку, даже если музыка этого не хочет», — добавил второй. «Тот факт, что Том Фелтон делает музыку, без всякой иронии испортил мне вечер», — высказался третий.

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