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НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 1-й матч
09:21, 6 мая 2024Спорт

Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить на старте второго раунда плей-офф НХЛ

Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Каролину» в первом матче серии плей-офф

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Каролину Харрикейнс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3. «Рейнджерс» помогли победить голы Артемия Панарина, Винсента Трочека и дубль Мики Зибанежады. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков. Счет в серии стал 1-0.

На старте плей-офф «Рейнджерс» выбили «Вашингтон Кэпиталс». Команда Панарина победила клуб Александра Овечкина всухую со счетом в серии 4:0.

«Рейнджерс» выиграли регулярный чемпионат сезона-2023/2024. Команда из Нью-Йорка досрочно завоевала Президентский кубок 16 апреля.

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      Дарья Коршунова
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