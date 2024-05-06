Киркоров назвал Успенскую попрошайкой

Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую попрошайкой из-за подарков

Народный артист России Филипп Киркоров пренебрежительно отозвался о певице Любови Успенской. В эфире YouTube-шоу «Сплетни-шейкер» он назвал исполнительницу попрошайкой.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — заявил Киркоров.

По словам исполнителя, Успенская называла его милым. Однако, уточнил Киркоров, он всегда был для нее просто коллегой.

Ранее Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление Успенской порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с певицы около двух миллионов рублей судебных издержек. Суд начался в марте, при этом Успенская тогда не заседание не явилась.