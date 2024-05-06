Тренер российских гимнастов рассказала о тяжелой жизни русских иммигрантов в США

Валентина Родионенко рассказала, что русским иммигрантам тяжело живется в США

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о тяжелой жизни русских иммигрантов в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что может говорить об этом ответственно, так как со многими поддерживает связь. «Сложно им, поскольку отношение к русским соответствующее. Некоторые даже признаются, что стараются лишний раз не разговаривать на родном языке», — заявила Родионенко.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предрекла крах США. По ее словам, в Америке люди живут на грани общей катастрофы и ничего хорошего в их жизни нет.

В конце прошлого года Родионенко высказалась о возможном выступлении россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По ее словам, ни одна медаль не стоит предательства родины.