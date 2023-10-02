Российский тренер назвала выступление на ОИ в нейтральном статусе предательством

Тренер Родионенко назвала выступление на ОИ в нейтральном статусе предательством

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном выступлении подопечных на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, ни одна медаль не стоит предательства родины. «Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях. Как условный Никита Нагорный сможет потом смотреть всем в глаза, даже если он получит медаль?», — отметила Родионенко.

20 сентября заместитель министра спорта России Азат Кадыров рассказал, что участвующие в ОИ-2024 в нейтральном статусе россияне не получат призовые. Кадыров подчеркнул, что атлеты будут сняты со ставки Центра спортивной подготовки, а все расходы должен взять на себя Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

