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13:42, 6 мая 2024Россия

Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ возле жилого дома в российском городе

Гладков сообщил, что при падении дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника атаковали окраину города Шебекино Белгородской области. В результате пострадала женщина, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник упал в частном жилом секторе и взорвался, повредив забор одного домовладения. Пострадавшую россиянку с осколочными ранениями везут на скорой помощи в областную клиническую больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Гладков.

6 мая беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Утром в понедельник дроны-камикадзе нанесли удар по движущимся «ГАЗелям», перевозившим сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также легковому автомобилю. По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.

Еще один человек пострадал при атаке дрона в километре от места атаки по автобусам. Местного жителя с осколочными ранениями ноги доставили в Центральную районную больницу.

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Помимо этого, беспилотник ВСУ атаковал движущийся молоковоз в Щетиновке. Взрыв повредил цистерну, однако водитель не пострадал. Также по одному дрону ударили по локомотиву передвижной лаборатории в Отрадном и легковой машине в Чайках. В этих случаях также обошлось без раненых.

ЖЗЛ
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