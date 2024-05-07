Артиллерия разогнала по лесу выживших после удара гаубицы бойцов ВСУ

Артиллерия ВС России разогнала по лесу солдат ВСУ, уцелевших после удара гаубицы

Артиллерия подразделения границы России разогнала по лесу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области после удара гаубицы Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерии с позывным Махачкала.

«Первый выстрел в пяти метрах сразу упал, рядом. Пять метров для артиллерии считается оценка "отлично", сработали с первого выстрела – куда нужно попали», — заявил артиллерист.