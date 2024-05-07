Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 7 мая 2024Бывший СССР

Артиллерия разогнала по лесу выживших после удара гаубицы бойцов ВСУ

Артиллерия ВС России разогнала по лесу солдат ВСУ, уцелевших после удара гаубицы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Артиллерия подразделения границы России разогнала по лесу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области после удара гаубицы Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерии с позывным Махачкала.

«Первый выстрел в пяти метрах сразу упал, рядом. Пять метров для артиллерии считается оценка "отлично", сработали с первого выстрела – куда нужно попали», — заявил артиллерист.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о расколе внутри ЕС из-за инаугурации Путина

      Сотрудника коррекционной школы отстранили от работы за эротические съемки

      В России автомобили наказанных за пьяную езду водителей отправили на СВО

      Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году

      Артиллерия разогнала по лесу выживших после удара гаубицы бойцов ВСУ

      Раскрыты детали выступления Орбакайте в Кремлевском дворце

      Российская восьмиклассница забеременела от 22-летнего знакомого

      Главная судостроительная компания России начнет продавать имущество

      Бывшая следовательница МВД России получила восемь лет колонии за коробку конфет

      В США предупредили о последствиях помощи Запада Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше