На инаугурации Путина впервые будет присутствовать ребенок

Ребенка впервые пригласили на инаугурацию Путина, им стала девятилетняя девочка

Девятилетнюю девочку пригласили на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила «Регнуму» мать девочки. Слова россиянка приведены в Telegram-канале издания.

Речь идет о Раисат Акиповой из Дагестана. Мама школьницы рассказала, что ее дочь станет первым ребенком, который будет присутствовать на инаугурации президента России.

Сама девочка заявила, что была счастлива получить приглашение. Она добавила, что с нетерпением ждет начала церемонии. «Я очень рада, что он остался во главе нашей великой страны», — заявила школьница.

Раисат Акипова стала известна после того как расплакалась, поскольку не смогла встретиться с Путиным во время визита того в Дербент летом 2023 года. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль, где показал ей свое рабочее место и провел экскурсию.