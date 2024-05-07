Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 7 мая 2024Россия

На инаугурации Путина впервые будет присутствовать ребенок

Ребенка впервые пригласили на инаугурацию Путина, им стала девятилетняя девочка

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Девятилетнюю девочку пригласили на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила «Регнуму» мать девочки. Слова россиянка приведены в Telegram-канале издания.

Речь идет о Раисат Акиповой из Дагестана. Мама школьницы рассказала, что ее дочь станет первым ребенком, который будет присутствовать на инаугурации президента России.

Сама девочка заявила, что была счастлива получить приглашение. Она добавила, что с нетерпением ждет начала церемонии. «Я очень рада, что он остался во главе нашей великой страны», — заявила школьница.

Раисат Акипова стала известна после того как расплакалась, поскольку не смогла встретиться с Путиным во время визита того в Дербент летом 2023 года. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль, где показал ей свое рабочее место и провел экскурсию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о расколе внутри ЕС из-за инаугурации Путина

      Полковник назвал предвоенной ситуацию между Россией и Западом

      На инаугурации Путина впервые будет присутствовать ребенок

      ЦАХАЛ объявил о начале точечной контртеррористической операции в Рафахе

      Певица Нюша объявила о разводе с бизнесменом Сивовым

      Брат Нурмагомедова потерял одну позицию в рейтинге UFC

      Франция и Китай выступили за создание независимой Палестины

      Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» написал письмо журналистам

      Пленный рассказал о бросивших его сослуживцах после удара ВСУ по своим позициям

      ИИ-гаджеты назвали бесполезным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше