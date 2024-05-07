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14:06, 7 мая 2024Мир

Макрона уличили в попытке навязать Си Цзиньпину торг

Политолог Коньков: Си Цзиньпину в ЕС будут навязывать попытку торга
Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин (справа)

Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин (справа). Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается навязать лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину торг, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Об ожиданиях от европейского турне китайского лидера он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Первый визит Си Цзиньпина в Евросоюз за последние пять лет

«Это достаточно редкий визит главы КНР в Европейский союз (ЕС). Впервые за пять лет он посещает ЕС. Визит достаточно знаковый. Но, несмотря на европейское турне, ключевые европейские центры посещаться не будут, кроме Франции. Поэтому все основные переговоры по линии Европейского союза проходят именно в Париже, несмотря на то, что в дальнейшем Си летит в Будапешт и в Белград», — сообщил Коньков.

По словам политолога, все мировое внимание приковано именно к переговорам Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона.

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Отказ Шольца от участия в переговорах с Си Цзиньпином

Также специалист рассказал, что французский лидер приглашал к участию в переговорах своего немецкого коллегу — канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Макрон пытался усилить европейско-китайскую форму взаимодействия путем приглашения Шольца к этой беседе, но немецкий лидер уклонился от этой встречи. Поэтому Макрон всячески пытается эксплуатировать роль именно европейского руководителя, не только руководителя Французской Республики. Поэтому он рассматривает темы, которые связаны с европейско-китайским сотрудничеством по экономической линии», — добавил он.

Тема украинского конфликта в разговоре Си Цзиньпина и Макрона

Конечно, Макрон продолжит оказывать давление на КНР в контексте украинского конфликта как с целью искомого давления, которое, по мнению европейцев, Пекин мог бы оказать на Москву, так и с учетом запланированной в июне встречи в Швейцарии. Макрон всячески будет стимулировать Китай присоединиться к этой встрече

Александр Коньковполитолог

«В конечном счете можно наблюдать попытку торга, который будет навязываться Си Цзиньпину. Политический ресурс Китая будет требоваться в обмен на те экономические ресурсы, которые есть у Европы, которые она может предоставить КНР. С наименьшей вероятностью можно ожидать готовность Китая поддаться такого рода давлению. Но с точки зрения прямого диалога и выяснения всех точек соприкосновения и расхождения, конечно, это будет знаковая встреча для последующего развития отношений по линии Восток-Запад», — заключил Коньков.

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Ранее Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию возмутился тем, что страны Запада критикуют Пекин за тесные связи с Москвой во время конфликта на Украине.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Европу 5 мая. Турне китайского главы продлится по 10 мая. Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Анонсированы двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сербским лидером Александром Вучичем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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