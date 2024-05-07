Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений россиян

Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме

Президент Росиии Владимир Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме. Такая цель зафиксирована в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Подписанный главой государства документ опубликован на сайте Кремля.

К 2030 году доля долгосрочных сбережений должна вырасти до 40 процентов, а к 2036 году — до 45 процентов.

В этом же указе есть поручение удвоить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к концу текущего десятилетия. С начала этого года МРОТ в России установлен на уровне в 19 242 рубля в месяц. В указе уточняется, что к 2030-му этот показатель должен будет достичь величины не менее 35 тысяч рублей.