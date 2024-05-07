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22:29, 7 мая 2024Мир

США сочли «совершенно безответственными» готовящиеся учения России

Пентагон: США считают готовящиеся учения России «совершенно безответственными»
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Jason Reed / Reuters

Соединенные Штаты Америки считают «совершенно безответственными» готовящиеся учения России, направленные на отработку подготовки и использования нестратегического ядерного оружия, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

Она добавила в ходе брифинга, что американское ведомство будет следить за «происходящим в регионе» в свете учений РФ.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия проведут совместную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Как указал глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия в республике проведут отработку ядерных ударов.

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      Маргарита Пименова
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