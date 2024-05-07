В МИД Таджикистана заявили об усиленных проверках в аэропортах Казахстана

В МИД Таджикистана рассказали об усилении проверок в аэропортах Казахстана

В Министерстве иностранных дел (МИД) Таджикистана рассказали об усиленных проверках в аэропортах Казахстана и порекомендовали гражданам страны иметь с собой все необходимые документы. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«В связи с введенными в международных аэропортах Республики Казахстан усиленными мерами безопасности Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Таджикистана перед отъездом в Казахстан иметь с собой все необходимые документы», — указано в сообщении МИД.

В ведомстве уточнили, что в случае проверок гражданам Таджикистана необходимо быть готовыми ответить на вопросы о целях и сроках поездки, о месте проживания и наличии в Казахстане знакомых или родственников.

В конце апреля МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Душанбе Семену Григорьеву. В заявлении говорится, что Таджикистан озабочен случаями «негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации».