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20:05, 8 мая 2024Россия

В России заявили о разграблении могил ветеранов Великой Отечественной войны

В Калининграде показали разрушающееся кладбище ветеранов битвы за Кенигсберг

Фото: Наташа Антонова / Фотобанк Лори

В Калининграде показали разрушающееся кладбище ветеранов битвы за Кенигсберг. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах видны покосившиеся стелы на могилах ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто приехал восстанавливать город. Потускневшие плиты и ограждения с облупившейся краской находятся в лесу и заросли травой.

Местная жительница Евгения Черевкова, дед которой похоронен на кладбище, обвинила в происходящем чиновников. По ее словам, администрация не признает захоронение кладбищем. В это время захоронения грабят вандалы, подчеркнула она.

В сообщении городского руководства, скриншот которого приводит канал, говорится, что территория отнесена к зоне озеленения. «Поэтому планов по установке ограждения, видеонаблюдения и изменению статуса (…) нет», — указано в ответе.

Ранее в Кемеровской области подростки разгромили могилы участников спецоперации. На видео с места видны разбитые рамки с фотографиями военнослужащих и разбросанные венки. Возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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