Военный эксперт высказался об особенностях парада Победы на Красной площади

Военный эксперт Глазунов: парад Победы продемонстрировал военную мощь России

Парад Победы на Красной площади продемонстрировал военную мощь России, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об особенностях торжественного мероприятия, приуроченного к 9 Мая.

«Это военный парад, который показывает мощь и силу нашей армии, новейшие виды вооружений, показывает мастерство и профессионализм наших летчиков. Мы продемонстрировали всему миру свою военную мощь, которая превосходит западные образцы в пять раз, а может и больше. Все, кто нужно, все наши враги увидели это. Для нас, может, это и самое главное — может, не будут в следующий раз нас провоцировать и лезть к нам с угрозами», — поделился мнением он.

Утром 9 мая в Москве прошел традиционный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около девяти тысяч человек и более 70 единиц техники. Среди военнослужащих были участники специальной военной операции (СВО).

В Москву на парад приехали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Во время своего выступления президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия. Он назвал 9 Мая священным праздником. «Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас», — добавил Путин.

