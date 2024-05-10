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14:25, 10 мая 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на заявление WADA об опасности участия в Играх дружбы

Свищев заявил, что WADA хочет отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) об опасности участия в Играх дружбы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев назвал подобные высказывания очередной попыткой Запада отговорить атлетов от участия в турнире. «Организация турниров в нашей стране всегда была на высшем уровне. Нет никаких поводов для беспокойства. Если WADA так и не согласится предоставить антидопинговые лаборатории, то мы обязательно найдем другие варианты», — отметил он.

Ранее в WADA заявили, что здоровье и справедливость по отношению к спортсменам на Играх дружбы могут быть поставлены под угрозу. Там добавили, что обеспокоенность связана с невозможностью ручаться за антидопинговую программу, которая может существовать на соревнованиях.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила об отказе некоторых зарубежных лабораторий принимать пробы спортсменов с Игр дружбы.

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      Алексей Гусев
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