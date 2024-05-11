Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпийские игры

Чехия лишила российских гребцов-слаломистов возможности отобраться на Игры-2024

Чехия не допустила российских гребцов-слаломистов на квалификационные соревнования в Праге. Об этом сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов, слова которого приводит ТАСС.

«Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены», — заявил Образцов. Как следствие, россияне лишились возможности отобраться на Олимпийские игры-2024.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины потребовал отстранить российских гребцов от Олимпиады. Кроме того, российского каноиста Михаила Павлова лишили нейтрального статуса из-за лайка под видео с президентом России Владимиром Путиным.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.