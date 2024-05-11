Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:55, 11 мая 2024Бывший СССР

На российской военной технике на харьковском направлении заметили новый знак. Почему его сравнили с «руной Гунгнира»?

На технике ВС России под Харьковом появилась руна Гунгнира

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

На технике группировки «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ), действующей на харьковском направлении, заметили новый тактический знак.

Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» опубликовали фотографии техники группировки «Север», которая имеет на борту новый тактический знак быстрого опознавания.

Материалы по теме:
«Место уклониста — концлагерь и штрафбат» Как сбежавшие в Европу и США украинцы высмеивают новую волну мобилизации?
«Место уклониста — концлагерь и штрафбат»Как сбежавшие в Европу и США украинцы высмеивают новую волну мобилизации?
27 апреля 2024
«В бой вступают подготовленные бойцы» Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
«В бой вступают подготовленные бойцы»Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
6 мая 2024
Российские войска начали наступление на Харьков. Зеленский заявил, что Украина ждала этого
Российские войска начали наступление на Харьков.Зеленский заявил, что Украина ждала этого
10 мая 2024

Новый знак сравнили с руной Гунгнира

Владельцы Telegram-канала «Портфель Генштаба» сравнили новый знак с руной Гунгнира — копья бога из скандинавской мифологии Одина, не знающего промаха.

В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи

«Портфель Генштаба»Telegram-канал

В Минобороны России пока официально не подтвердили эту информацию.

Материалы по теме:
«Все решит расклад на поле боя» Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
«Все решит расклад на поле боя»Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
28 марта 2024
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе. Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе.Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
7 апреля 2024
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024

Ранее бойцы «Севера» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области

В субботу, 11 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области. Из данных в открытых источниках следует, что это небольшие села, где численность населения составляет от 200 до 500 человек. В Стрелечьей живет более тысячи человек.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ждал этого. Он также отметил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Вашингтон признал, что помогал Киеву подготовиться к этому, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На российской военной технике на харьковском направлении заметили новый знак. Почему его сравнили с «руной Гунгнира»?

      В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это обернется для планеты?

      В России оценили потери Украины в ходе СВО

      Сына Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских солдат

      Польский судья Шмидт отреагировал на слова Макрона

      Во Франции заявили о вреде западной помощи Украине

      Экс-судья Шмидт оценил вероятность участия Польши в конфликте на Украине

      Акция против закона об иноагентах в Грузии завершилась

      Германия назвала наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

      В Чехии раскрыли планы НАТО по вступлению Украины в альянс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше