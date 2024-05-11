На российской военной технике на харьковском направлении заметили новый знак. Почему его сравнили с «руной Гунгнира»?

На технике ВС России под Харьковом появилась руна Гунгнира

На технике группировки «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ), действующей на харьковском направлении, заметили новый тактический знак.

Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» опубликовали фотографии техники группировки «Север», которая имеет на борту новый тактический знак быстрого опознавания.

Новый знак сравнили с руной Гунгнира

Владельцы Telegram-канала «Портфель Генштаба» сравнили новый знак с руной Гунгнира — копья бога из скандинавской мифологии Одина, не знающего промаха.

В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи «Портфель Генштаба» Telegram-канал

В Минобороны России пока официально не подтвердили эту информацию.

Ранее бойцы «Севера» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области

В субботу, 11 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области. Из данных в открытых источниках следует, что это небольшие села, где численность населения составляет от 200 до 500 человек. В Стрелечьей живет более тысячи человек.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ждал этого. Он также отметил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Вашингтон признал, что помогал Киеву подготовиться к этому, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.