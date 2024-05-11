Значение нового знака на технике ВС РФ объяснили
На технике группировки «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ), действующей на харьковском направлении, заметили новый тактический знак. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».
Авторы канала приложили фотографии техники группировки «Север», которая имеет на борту новый тактический знак быстрого опознавания. В частности, ранее бойцы этой группировки взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области.
Владельцы Telegram-канала «Портфель Генштаба» сравнили новый знак с «руной Гунгнира» — копья Одина, не знающего промаха. «В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — объяснили значение символа авторы канала. В Минобороны РФ пока официально не подтвердили эту информацию.
Ранее стало известно, что государственная погранслужба Литвы не пустила в страну железнодорожный вагон с литерой Z. Вагон, который вез груз в Калининградскую область, был остановлен на контрольно-пропускном пункте на станции Кяна близ Белоруссии.