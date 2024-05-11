Значение нового знака на технике ВС РФ объяснили

Новый тактический знак на технике ВС РФ сравнили с «руной Гунгнира»

На технике группировки «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ), действующей на харьковском направлении, заметили новый тактический знак. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

Авторы канала приложили фотографии техники группировки «Север», которая имеет на борту новый тактический знак быстрого опознавания. В частности, ранее бойцы этой группировки взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области.

Владельцы Telegram-канала «Портфель Генштаба» сравнили новый знак с «руной Гунгнира» — копья Одина, не знающего промаха. «В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — объяснили значение символа авторы канала. В Минобороны РФ пока официально не подтвердили эту информацию.

Ранее стало известно, что государственная погранслужба Литвы не пустила в страну железнодорожный вагон с литерой Z. Вагон, который вез груз в Калининградскую область, был остановлен на контрольно-пропускном пункте на станции Кяна близ Белоруссии.