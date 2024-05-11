В России допустили участие атлетов из недружественных стран в Играх дружбы

Депутат Госдумы Свищев: главная задача Игр дружбы — спорт, а не политика

Главная задача Игр дружбы — спорт, а не политика, заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности участия атлетов из недружественных стран в соревнованиях.

«Смысл в самом названии — Игры дружбы. Мы дружим не из-за того, что нам с кем-то это выгодно, а из-за того, что на Играх дружбы сама идеология прописана в названии. Все спортсмены, которые хотят принимать участие, которые разделяют эту идеологию, имеют право на участие», — сказал Свищев.

По словам депутата, участниками Игр дружбы могут быть представители разных стран, которые приезжают не из-за политических тенденций, а приезжают встретиться со своими соперниками в честной борьбе.

«Я знаю, что приедут спортсмены из разных стран, в том числе которые сейчас входят в список недружественных нам. Но еще раз — это спортсмены, которые приезжают по доброй воле с чистыми помыслами», — добавил он.

Главная задача — это спорт, а не политика Дмитрий Свищев председатель комитета ГД по физической культуре и спорту

Ранее в WADA заявили, что здоровье и справедливость по отношению к спортсменам на Играх дружбы могут быть поставлены под угрозу. Там добавили, что обеспокоенность связана с невозможностью ручаться за антидопинговую программу, которая может существовать на соревнованиях.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила об отказе некоторых зарубежных лабораторий принимать пробы спортсменов с Игр дружбы.

