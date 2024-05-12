На юге Израиля объявили воздушную тревогу

В Ашкелоне впервые с 18 апреля объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Ашкелоне на юге Израиля впервые с 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Отмечается, что это ближайший к Палестине город, он расположен в 12 километрах к северу от сектора Газа. В нем проживает 149 тысяч человек.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, и рекомендовала Совбезу положительно рассмотреть вопрос о членстве страны 10 мая. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.