«Похороны Западной Европы». В России прокомментировали финал музыкального конкурса «Евровидение-2024»

Захарова назвала «Евровидение-2024» похоронами Западной Европы и оргией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя музыкальный конкурс «Евровидение-2024», финал который прошел в субботу, 11 мая, в Швеции, назвала его «похоронами Западной Европы».

"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова показала несколько фрагментов выступлений участников

Дипломат сопроводила свое заявление роликом с отрывками выступлений некоторых участников конкурса.

Среди них, в том числе оказались представительница Ирландии Bambie Thug, выступившей в образе ведьмы с рогами, коллектив Windows95man из Финляндии, один из участников которого появился на сцене в стрингах телесного цвета, что создает впечатление, что артист выступает голым.

Также в ролик включены фрагменты номеров от Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Испании и Швейцарии.

На конкурсе победила Швейцария

Победителем конкурса стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии, набравший 591 балл, с песней The Code. После вручения награды он случайно разбил врученный ему стеклянный микрофон в попытке поставить приз на сцену.

Представитель Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) с песней Rim Tim Tagi Dim оказался на втором месте с 547 баллами. Третье место досталось украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria», они получили 453 очка.

На четвертой позиции — французский исполнитель Slimane c композицией Mon amour, он набрал 445 баллов. Представительница Израиля Эден Голан с песней Hurricane получила 375 баллов и заняла пятое место.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.