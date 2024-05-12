«Похороны Западной Европы». В России прокомментировали финал музыкального конкурса «Евровидение-2024»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя музыкальный конкурс «Евровидение-2024», финал который прошел в субботу, 11 мая, в Швеции, назвала его «похоронами Западной Европы».
"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов
Захарова показала несколько фрагментов выступлений участников
Дипломат сопроводила свое заявление роликом с отрывками выступлений некоторых участников конкурса.
Среди них, в том числе оказались представительница Ирландии Bambie Thug, выступившей в образе ведьмы с рогами, коллектив Windows95man из Финляндии, один из участников которого появился на сцене в стрингах телесного цвета, что создает впечатление, что артист выступает голым.
Также в ролик включены фрагменты номеров от Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Испании и Швейцарии.
На конкурсе победила Швейцария
Победителем конкурса стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии, набравший 591 балл, с песней The Code. После вручения награды он случайно разбил врученный ему стеклянный микрофон в попытке поставить приз на сцену.
Представитель Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) с песней Rim Tim Tagi Dim оказался на втором месте с 547 баллами. Третье место досталось украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria», они получили 453 очка.
На четвертой позиции — французский исполнитель Slimane c композицией Mon amour, он набрал 445 баллов. Представительница Израиля Эден Голан с песней Hurricane получила 375 баллов и заняла пятое место.
«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.