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08:33, 12 мая 2024Мир

«Похороны Западной Европы». В России прокомментировали финал музыкального конкурса «Евровидение-2024»

Захарова назвала «Евровидение-2024» похоронами Западной Европы и оргией

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя музыкальный конкурс «Евровидение-2024», финал который прошел в субботу, 11 мая, в Швеции, назвала его «похоронами Западной Европы».

"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Захарова показала несколько фрагментов выступлений участников

Дипломат сопроводила свое заявление роликом с отрывками выступлений некоторых участников конкурса.

Среди них, в том числе оказались представительница Ирландии Bambie Thug, выступившей в образе ведьмы с рогами, коллектив Windows95man из Финляндии, один из участников которого появился на сцене в стрингах телесного цвета, что создает впечатление, что артист выступает голым.

Также в ролик включены фрагменты номеров от Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Испании и Швейцарии.

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На конкурсе победила Швейцария

Победителем конкурса стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии, набравший 591 балл, с песней The Code. После вручения награды он случайно разбил врученный ему стеклянный микрофон в попытке поставить приз на сцену.

Представитель Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) с песней Rim Tim Tagi Dim оказался на втором месте с 547 баллами. Третье место досталось украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria», они получили 453 очка.

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На четвертой позиции — французский исполнитель Slimane c композицией Mon amour, он набрал 445 баллов. Представительница Израиля Эден Голан с песней Hurricane получила 375 баллов и заняла пятое место.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.

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      Марина Совина
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