Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:46, 12 мая 2024Культура

Победитель «Евровидения-2024» разбил награду, едва ее получив. Чем запомнился финал песенного конкурса?

Рэпер Nemo из Швейцарии с 591 баллом победил на Евровидении-2024 в Мальме
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Nemo

Nemo. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В шведском Мальме завершился финал 68-го песенного конкурса «Евровидение-2024». Победителем стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии, набравший 591 балл, с песней The Code.

После вручения приза — стеклянного микрофона с нанесенными на него годом и местом проведения мероприятия и флагом страны-хозяйки конкурса — Nemo случайно разбил награду, пытаясь поставить ее на сцену.

Материалы по теме:
Главные скандалы 2021 года: Манижа на «Евровидении», побег Моргенштерна и голливудский каннибал
Главные скандалы 2021 года:Манижа на «Евровидении», побег Моргенштерна и голливудский каннибал
21 декабря 2021
​​Без балета, Чайковского и русских. США и Европа отказываются от российской культуры. Как от этого пострадает весь мир?
​​Без балета, Чайковского и русских.США и Европа отказываются от российской культуры. Как от этого пострадает весь мир?
16 июня 2022
Селин Дион страдает от редкого синдрома. Что это за болезнь и почему легендарная певица больше не может петь?
Селин Дион страдает от редкого синдрома.Что это за болезнь и почему легендарная певица больше не может петь?
9 июля 2023

В тройке лидеров оказалась Украина

Представителя Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) букмекеры считали главным претендентом на победу в этом году. Однако его песня Rim Tim Tagi Dim оказалась на втором месте с 547 баллами. При этом Пуришич стал первым по результатам голосования зрителей.

Третье место досталось украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria», они получили 453 очка. На четвертой позиции — французский исполнитель Slimane c композицией Mon amour, он набрал 445 баллов.

Материалы по теме:
Догнали и обогнали. Как «Тату» стали мировыми звездами и почему Россия до сих пор от них без ума?
Догнали и обогнали.Как «Тату» стали мировыми звездами и почему Россия до сих пор от них без ума?
16 июня 2021
«Люди не понимали, что происходит» Как Россия столкнулась с кризисом 2008 года, влюбилась в хипстеров и новый рэп
«Люди не понимали, что происходит»Как Россия столкнулась с кризисом 2008 года, влюбилась в хипстеров и новый рэп
27 сентября 2021
Шведская семья. Легендарная ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом. Зачем они это сделали?
Шведская семья.Легендарная ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом. Зачем они это сделали?
5 ноября 2021

Певица из Израиля заняла пятое место

Представительница Израиля Эден Голан считалась главной конкуренткой швейцарца и хорвата. Выступив с песней Hurricane, она получила 375 баллов и заняла пятое место. Изначально композиция называлась October Rain («Октябрьский дождь»), однако организаторы потребовали изменить ее текст, поскольку увидели в нем «политический характер» и сочли слова песни отсылкой на события 7 октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль.

Известно, что 20-летняя Эден Голан была финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос. Дети». Помимо этого, она являлась солисткой группы COSMOS Girls, продюсированием которой занимался российский артист Григорий Лепс.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в январе 2024 года почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса из Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа. Кроме того, в адрес Голан начали поступать угрозы, однако Европейский вещательный союз (EBU), организующий конкурс, осудил преследование исполнительницы.

Во время генеральной репетиции и выступления в финале конкурса певицу освистали.

Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями

Эден Голанизраильская певица

Кроме того, Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в участии в попытках легализации оккупации Крыма, незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении государственной границы Украины.

Материалы по теме:
Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Сами-то местные?Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
10 марта 2021
Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Народные мотивыРок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
29 марта 2021
Девятый вал. Итальянцы в огне, танцующий палец и сильная Манижа: чем закончилось «Евровидение-2021»
Девятый вал.Итальянцы в огне, танцующий палец и сильная Манижа: чем закончилось «Евровидение-2021»
23 мая 2021

Еще одного фаворита конкурса дисквалифицировали в день финала

Еще одного участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) и вовсе дисквалифицировали. На него подала жалобу в полицию участница съемочной группы в связи с инцидентом, произошедшим после выступления Кляйна в полуфинале конкурса 9 мая.

В СМИ стала распространяться информация о том, что Кляйн мог конфликтовать с делегацией Израиля, однако организаторы отметили, что в инциденте не участвовали никакие делегации других стран.

Нидерландская телекомпания AVROTROS выразила протест против дисквалификации своего представителя. Вещатель уточнил, что Кляйна отстранили за угрожающий жест в адрес оператора, которая снимала артиста без его согласия.

Также известно, что Кляйн сотрудничал с российскими артистами уже после объявления специальной военной операции (СВО) и выпускал песни с российскими музыкантами.

Материалы по теме:
Хватит это смотреть Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Хватит это смотретьКак Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
19 мая 2019
Победный кринж Песня Little Big для «Евровидения» стала хитом за одну ночь. С кем они соревнуются?
Победный кринжПесня Little Big для «Евровидения» стала хитом за одну ночь. С кем они соревнуются?
13 марта 2020
Что мы там не видели Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Что мы там не виделиПоющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
30 июня 2020

В России конкурс назвали «похоронами Европы»

Комментируя конкурс, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала его «похоронами Европы».

"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Свое заявление она сопроводила роликом с отрывками выступлений представителей Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Нидерланов, Испании и Швейцарии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Победитель «Евровидения-2024» разбил награду, едва ее получив. Чем запомнился финал песенного конкурса?

      В Крыму призвали регионы Украины сформировать новые элиты

      Российские военные уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

      Опровергнут популярный миф о Бетховене

      Названа дата рассмотрения кандидатур на посты министров и вице-премьеров

      Британский десант высадился недалеко от российской границы

      Трамп обещал запечатать границу США при победе на выборах

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      В Харьковской области захватили бойца подразделения «Кракен»

      Назван срок поставки F-16 на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше