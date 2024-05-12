Рэпер Nemo из Швейцарии с 591 баллом победил на Евровидении-2024 в Мальме

В шведском Мальме завершился финал 68-го песенного конкурса «Евровидение-2024». Победителем стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии, набравший 591 балл, с песней The Code.

После вручения приза — стеклянного микрофона с нанесенными на него годом и местом проведения мероприятия и флагом страны-хозяйки конкурса — Nemo случайно разбил награду, пытаясь поставить ее на сцену.

В тройке лидеров оказалась Украина

Представителя Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) букмекеры считали главным претендентом на победу в этом году. Однако его песня Rim Tim Tagi Dim оказалась на втором месте с 547 баллами. При этом Пуришич стал первым по результатам голосования зрителей.

Третье место досталось украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria», они получили 453 очка. На четвертой позиции — французский исполнитель Slimane c композицией Mon amour, он набрал 445 баллов.

Певица из Израиля заняла пятое место

Представительница Израиля Эден Голан считалась главной конкуренткой швейцарца и хорвата. Выступив с песней Hurricane, она получила 375 баллов и заняла пятое место. Изначально композиция называлась October Rain («Октябрьский дождь»), однако организаторы потребовали изменить ее текст, поскольку увидели в нем «политический характер» и сочли слова песни отсылкой на события 7 октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль.

Известно, что 20-летняя Эден Голан была финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос. Дети». Помимо этого, она являлась солисткой группы COSMOS Girls, продюсированием которой занимался российский артист Григорий Лепс.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в январе 2024 года почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса из Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа. Кроме того, в адрес Голан начали поступать угрозы, однако Европейский вещательный союз (EBU), организующий конкурс, осудил преследование исполнительницы.

Во время генеральной репетиции и выступления в финале конкурса певицу освистали.

Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями Эден Голан израильская певица

Кроме того, Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в участии в попытках легализации оккупации Крыма, незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении государственной границы Украины.

Еще одного фаворита конкурса дисквалифицировали в день финала

Еще одного участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) и вовсе дисквалифицировали. На него подала жалобу в полицию участница съемочной группы в связи с инцидентом, произошедшим после выступления Кляйна в полуфинале конкурса 9 мая.

В СМИ стала распространяться информация о том, что Кляйн мог конфликтовать с делегацией Израиля, однако организаторы отметили, что в инциденте не участвовали никакие делегации других стран.

Нидерландская телекомпания AVROTROS выразила протест против дисквалификации своего представителя. Вещатель уточнил, что Кляйна отстранили за угрожающий жест в адрес оператора, которая снимала артиста без его согласия.

Также известно, что Кляйн сотрудничал с российскими артистами уже после объявления специальной военной операции (СВО) и выпускал песни с российскими музыкантами.

В России конкурс назвали «похоронами Европы»

Комментируя конкурс, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала его «похоронами Европы».

"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов Мария Захарова официальный представитель МИД России

Свое заявление она сопроводила роликом с отрывками выступлений представителей Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Нидерланов, Испании и Швейцарии.