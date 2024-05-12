Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 12 мая 2024Россия

ВСУ уличили в использовании одной «вьетнамской» тактики США

Business Insider: летчики ВСУ переняли тактику США времен войны во Вьетнаме

Фото: Air Force Command of Ukrainian Armed Forces / Reuters

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) переняли тактику американских коллег времен войны во Вьетнаме. Об этом сообщает издание Business Insider.

Речь идет о приеме, при котором военная авиация позволяет средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя. После этого по выявленным позициям ЗРК наносится удар противорадиолокационными ракетами HARM. Такую тактику впервые применили американские летные подразделения «Дикие ласки» (Wild Weasels).

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс назвал тактику «Диких ласок» рискованной, но отметил, что в случае успеха она дает хорошие результаты. «Украина явно перенимает опыт западной военной мысли», — резюмировал он.

Ранее стало известно о доступности российского зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» к обнаружению противником. Журналист «Известий» рассказал, что для перехвата целей, в том числе ракет HARM российским военнослужащим приходится сохранять хладнокровие и работать в ускоренном темпе.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Похороны Западной Европы». В России прокомментировали финал музыкального конкурса «Евровидение-2024»

      Стало известно о нахождении до 20 человек под завалами дома в Белгороде

      Минимум три человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде

      Названо количество пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде

      Турист отправился в долгожданный отпуск мечты и не выжил из-за почерневшей ноги

      ВСУ уличили в использовании одной «вьетнамской» тактики США

      В Белгороде обрушилась часть жилого дома с первого по десятый этаж

      Обороноспособность переданных Украине ЗРК «Патриот» оценили

      Запорожское село Работино назвали могилой для ВСУ

      Семак одной фразой оценил встречу с главой «Газпрома» после поражения «Зенита»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше