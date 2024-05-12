ВСУ уличили в использовании одной «вьетнамской» тактики США

Business Insider: летчики ВСУ переняли тактику США времен войны во Вьетнаме

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) переняли тактику американских коллег времен войны во Вьетнаме. Об этом сообщает издание Business Insider.

Речь идет о приеме, при котором военная авиация позволяет средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя. После этого по выявленным позициям ЗРК наносится удар противорадиолокационными ракетами HARM. Такую тактику впервые применили американские летные подразделения «Дикие ласки» (Wild Weasels).

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс назвал тактику «Диких ласок» рискованной, но отметил, что в случае успеха она дает хорошие результаты. «Украина явно перенимает опыт западной военной мысли», — резюмировал он.

Ранее стало известно о доступности российского зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» к обнаружению противником. Журналист «Известий» рассказал, что для перехвата целей, в том числе ракет HARM российским военнослужащим приходится сохранять хладнокровие и работать в ускоренном темпе.