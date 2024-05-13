Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 13 мая 2024Россия

Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

Володин заявил, что Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума завершила обсуждение кандидатур на должности заместителей председателя правительства. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

«Для того чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства, Государственной Думе потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета», — объяснял ранее Володин.

Нижняя палата парламента рассматривала вопрос об утверждении 10 вице-премьеров. На пост первого зампреда правительства предлагается утвердить Дениса Мантурова, до этого возглавлявшего Минпромторг и занимавшего должность вице-премьера, на должность зампреда — экс-главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Сохранить посты глава кабмина Михаил Мишустин предложил за Дмитрием Григоренко, Александром Новаком, Дмитрием Чернышенко, Татьяной Голиковой, Алексеем Оверчуком, Маратом Хуснуллиным, Алексеем Оверчуком и Юрием Трутневым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны

      Власти Турции нашли способ борьбы с инфляцией

      Сотни направлявшихся в Таиланд россиян застряли в аэропорту на 12 часов

      Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

      Банда криминального авторитета Малиновского напала на двух россиян

      Доктор Мясников лишился кур

      Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье

      Администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» заменили реальный срок

      Наташа Королева и Тарзан потратили миллионы на ремонт особняка в Подмосковье

      В Минобороны Украины рассказали об изъятии авто у населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше