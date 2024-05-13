Володин заявил, что Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

Государственная Дума завершила обсуждение кандидатур на должности заместителей председателя правительства. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

«Для того чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства, Государственной Думе потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета», — объяснял ранее Володин.

Нижняя палата парламента рассматривала вопрос об утверждении 10 вице-премьеров. На пост первого зампреда правительства предлагается утвердить Дениса Мантурова, до этого возглавлявшего Минпромторг и занимавшего должность вице-премьера, на должность зампреда — экс-главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Сохранить посты глава кабмина Михаил Мишустин предложил за Дмитрием Григоренко, Александром Новаком, Дмитрием Чернышенко, Татьяной Голиковой, Алексеем Оверчуком, Маратом Хуснуллиным, Алексеем Оверчуком и Юрием Трутневым.